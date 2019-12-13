МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Переводы физлиц из России за рубеж в третьем квартале 2019 года сократились по сравнению с аналогичным показателем прошлого года на 12,1%, до 10,796 миллиарда долларов, свидетельствует статистика ЦБ РФ.

В том числе в страны дальнего зарубежья перевели 7 миллиардов долларов, в страны СНГ — 3,8 миллиарда, а средняя сумма одного перевода составила 126 и 251 доллар соответственно. Самая крупная средняя сумма перевода — в Монако (239,1 тысячи долларов), следом идут Австрия и ОАЭ (13,25 тысячи и 12 тысяч долларов соответственно).

Среди стран дальнего зарубежья больше всего переведено было в Швейцарию (1,1 миллиарда долларов), США (904 миллиона) и Великобританию (556 миллионов долларов). Среди стран СНГ первые места заняли Узбекистан и Таджикистан с общей суммой переводов в 1,46 миллиарда и 830 миллионов долларов соответственно. На Украину перевели 96 миллионов долларов.

В свою очередь, в пользу физлиц в Россию было переведено 6,59 миллиарда долларов, что на треть больше аналогичного показателя прошлого года. Из стран дальнего зарубежья в Россию перевели 5,77 миллиарда долларов, из СНГ — 818 миллионов. Средняя сумма одного перевода составила 407 и 217 долларов соответственно.

В отчетном квартале больше всего поступлений среди стран дальнего зарубежья было из США (1,24 миллиарда долларов), Швейцарии (1,12 миллиарда) и Латвии (531 миллион долларов). Из стран СНГ больше всего переводов пришло из Казахстана — на 355 миллиона долларов. С Украины в РФ перевели 55 миллионов долларов.