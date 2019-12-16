МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Объем покупок облигаций федерального займа (ОФЗ) со стороны нерезидентов упал почти в 16 раз, до 14 миллиардов рублей с 220 миллиардов, после их стремительного ценового ралли, указывает Центробанк РФ в ноябрьском обзоре "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"В ноябре на рынке ОФЗ завершилось ралли, наблюдавшееся в прошлом месяце. Кривая доходности, продемонстрировав снижение доходности на 10–15 базисных пунктов на коротком конце в начале месяца, до конца периода оставалась вблизи достигнутого уровня. Приток средств иностранных инвесторов сократился с 220 миллиардов рублей до 14 миллиардов", — говорится в обзоре.

Кроме того, спрос на ОФЗ сократили и локальные инвесторы, которые в условиях снижения ставок предпочитали более доходные корпоративные облигации, оценил регулятор.

"В результате объем размещения ОФЗ на аукционах по сравнению с октябрем уменьшился почти в два раза и составил 102 миллиарда рублей", — заключает ЦБ.