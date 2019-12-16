МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Развитию "зелёных" финансовых продуктов в РФ не хватает системы финансовых стимулов, в частности налоговых льгот и возможности снижения ставки резервирования по проектам зеленого финансировании, говорится в исследовании Всемирного фонда природы (WWF) России совместно с партнерами – Европейским университетом в Санкт-Петербурге и аналитическим центром Национального рейтингового агентства.

"Банки отмечают, что для развития "зеленых" финансовых продуктов не хватает системы финансовых стимулов. А именно налоговых льгот, возможности снижения ставки резервирования по проектам "зеленого" финансирования и, как следствие, снижения нагрузки на капитал", — сообщается в документе. Задачей исследования было оценить, насколько повестка устойчивого развития интегрирована в банковский сектор, что банкиры думают о климатических и экологических рисках и где на мировой карте ответственных финансов находится РФ, указывается там.

Банки признают необходимость дополнительного регулирования вопросов "зеленого" финансирования со стороны государства и ЦБ и считают, что в целях развития этого сектора необходимо планомерно прививать "зеленую" идеологию российским компаниям, отмечают эксперты. "Для повышения привлекательности "зеленого" кредитования банкам необходимы дополнительные стимулы: дополнительные гарантии, снижение норматива резервирования, особенные подходы к оценке рисков "зеленых" проектов, повышение стоимости компании при реализации "зеленых" инвестиций", — отмечают авторы.

С их точки зрения, учитывая тесную связь с клиентами и доступ к большим объемам информации, банковский сектор может стать катализатором проводимых в стране реформ в сфере охраны окружающей среды, реализации социальных программ и укрепления системы корпоративного управления. Кроме того, опыт банков по работе с другими клиентами может помочь разработать унифицированный механизм по снижению негативного воздействия от реализации рисков ОСОКУ (окружающей среды, общества и корпоративного управления, или ESG), добавляют они.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

"Многие финансовые институты признают необходимость решения проблем устойчивого развития посредством внедрения инновационных банковских продуктов", — отмечают авторы исследования. Одним из новых веяний последних лет является создание банками Sustainability Improvement Loans (SIL) — кредитов, привязанных к показателям устойчивого развития.

"Механизм работы данного продукта достаточно простой: в договор о предоставлении кредитной линии между банком и заемщиком включается условие, согласно которому процентная ставка по кредиту может быть повышена или понижена в результате изменения рейтинга или другого показателя устойчивого развития компании-заемщика", — поясняют эксперты.

В качестве показателей могут быть оговорены как собственные ключевые индикаторы (KPI), так и рейтинги, предоставляемые независимыми агентствами. В большинстве случаев процентная ставка привязывается к рейтингам или индексам независимых агентств или верификаторов, которые проводят комплексную оценку мероприятий компании в сфере устойчивого развития, как, например, Sustainalytics, отмечается в документе.

ЧТО НА ПРАКТИКЕ

Если использовать оценку степени интегрирования концепции устойчивого развития в деятельность банков, то к четвертому уровню, который предполагает инкорпорирование факторов ОСОКУ в бизнес-модель банка, а не в отдельные процессы и подразделения, можно отнести только два банка из всех опрошенных, отмечается в исследовании.

"Большинство банков находятся где-то между вторым и третьим уровнями, в которых основной акцент сделан на создании ограниченной линейки банковских продуктов и на проверке соответствия банковских операций и проектов требованиям регулятора. Выделяется также значительная часть банков, которые совсем не знают о концепции устойчивого развития, а потому их нельзя отнести к какому-то определенному уровню. Отличия банков заключаются не только в структуре собственности, но и в продемонстрированных результатах", — говорится там же.

Так, самыми закрытыми с точки зрения коммуникации оказались госбанки, хотя достоверно известно, что эти банки осуществляют финансирование "зеленых" проектов, обращают внимание эксперты. Наиболее открытыми оказались частные банки, в рамках интервью было получено много допинформации, выходящей за пределы сформулированных вопросов, сообщают эксперты.

"Удивление вызвали банки, входящие в международные финансовые группы — в России политики и практики в области ответственного финансирования и устойчивого развития, принятые на уровне штаб-квартир, практически не применяются. "Зеленые" проекты рассматриваются в европейских подразделениях, либо таких проектов вовсе нет, либо мероприятия по обучению сотрудников только начались", — отмечается в документе.