МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Сбербанк зарегистрировал в швейцарском кантоне Цуг дочернюю компанию Sber Trading Swiss, которая займется международным товарным финансированием, а также операциями с сырьём, говорится в сообщении банка.

Открытие офиса и первые сделки ожидаются в первой половине 2020 года.

"Сбербанк активно развивает товарно-сырьевой бизнес и выстраивает для этого соответствующую торговую инфраструктуру. Наш новый международный трейдер Sber Trading Swiss будет специализироваться на осуществлении предоплаты и постоплаты, а также на монетизации товарных запасов и физических сделках с сырьевыми товарами", — сказал заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, чьи слова приводятся в сообщении.