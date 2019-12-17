МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Чиновники обсуждают передачу контрольного пакета акций Сбербанка от Банка России другой госструктуре, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения и пресс-секретаря премьер-министра РФ Олега Осипова.

Банк России владеет контрольным пакетом акций Сбербанка, ему принадлежит 52,32% обыкновенных акций. Доля ЦБ в уставном капитале банка — 50% плюс одна акция, юрлиц-нерезидентов — 45,04%, юрлиц-резидентов — 1,81%, частных инвесторов — 3,15%.

По словам одного из госбанкиров, чиновники начали рассматривать схемы передачи акций Сбербанка в сентябре, в начале этой недели обсуждения перешли на правительственный уровень.

Вопрос изменения акционерной структуры Сбербанка в последнее время получил развитие, в том числе, на фоне того, что ЦБ — одновременно контролирующий акционер Сбербанка и мегарегулятор, считают источники. "Идея назрела: он и мегарегулятор, и акционер", — подчеркнул один из источников, знающий о дискуссиях от руководства Сбербанка. ЦБ получил функции мегарегулятора в конце 2013 года.

"Насколько известно, никаких решений не принято", — сказал другой источник, близкий к набсовету кредитной организации, о передаче акций Сбербанка. Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов также подтвердил, что на уровне правительства обсуждаются различные вопросы, но конкретного решения по возможной передаче контрольной доли Сбербанка пока нет. При этом в Сбербанке заявили РИА Новости, что не комментируют рыночные слухи и предположения.

В 2017 году после трех крупных санаций частных банковских групп Банк России также стал акционером двух банков, созданных на базе "хороших" и "проблемных" активов групп — банков "ФК Открытие" и "Траст", соответственно. ЦБ планирует продать банки после их полного оздоровления.