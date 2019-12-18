МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Банк России сохранил совокупный лимит долга банков перед регулятором по валютному репо на 2020 год на уровне 15 миллиардов долларов, как и годом ранее, следует из сообщения регулятора.

С октября 2014 года совокупный лимит был эквивалентен 50 миллиардам долларов, в 2017 году — 25 миллиардам, в 2018 году — 15 миллиардам. В середине декабря 2018 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор не видит востребованности данного инструмента у банков — ситуация с валютной ликвидностью абсолютно нормальная. В 2019 году ЦБ сохранил максимальный лимит по валютному репо для банков на уровне 15 миллиардов долларов.

"С 1 января 2020 года максимальный объем задолженности кредитных организаций перед Банком России по операциям репо в иностранной валюте сохранен на прежнем уровне, эквивалентном 15 миллиардов долларов США", — сказано в сообщении.

Отмечается, что параметры проведения операций в случае их возобновления будут устанавливаться отдельным решением.