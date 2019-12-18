МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Банк России признал завершенным финансовое оздоровление "Банка Дом.РФ", сообщается на сайте регулятора.

"Восстановлено устойчивое финансовое положение банка, улучшено качество его активов, сформированы резервы по проблемным активам. Банк выполняет установленные Банком России обязательные нормативы и осуществляет свою деятельность в стандартном режиме надзора", — говорится в сообщении.

В июне банк сообщал, что выполнил все основные мероприятия в рамках плана финансового оздоровления и планирует завершить его досрочно — до конца текущего года.

Госкомпания "Дом.РФ" (до марта 2018 года — Агентство ипотечного жилищного кредитования, АИЖК) была создана в 1997 году правительством РФ для развития рынка ипотечного кредитования и жилищного строительства. В конце 2017 года в уставный капитал корпорации были внесены 100% акций банка "Российский капитал", на базе которого создавался ипотечно-строительный банк. После передачи на баланс госкорпорации банк был переименован в "Банк "Дом.РФ".

По данным БИР Аналитик, на 1 октября банк занимал 27 место в банковской системе РФ с активами в размере 394 млрд рублей, собственные средства составляли 66,2 млрд рублей, средства населения — 63,7 млрд рублей.