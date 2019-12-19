МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ, Илья Нестеров. Уходящий 2019 год стал рекордным для российского долгового рынка по размещению государственных и корпоративных облигаций, при этом в корпоративном сегменте ключевую роль сыграла активность розничных инвесторов. В отсутствие значительных шоков на глобальных рынках или негативных событий геополитического характера есть предпосылки к тому, что объем первичного рынка в 2020 году будет как минимум на уровне этого года. Об этом, а также о спросе на ОФЗ для населения, о зеленых и структурных облигациях в интервью "Прайму" рассказал вице-президент Сбербанка, руководитель департамента глобальных рынков Андрей Шеметов.

— По данным Московской биржи, объем первичных размещений облигаций в 2019 году вырос в 1,5 раза и составил более 4 триллионов рублей. Что обеспечило такой рост — снижение ставок, возвращение нерезидентов?

— Этот объем размещений включает государственные ОФЗ и корпоративные облигации. И те, и другие в 2019 году существенно выросли, однако факторы роста были разными.

Чистое размещение ОФЗ увеличилось, поскольку увеличился спрос со стороны иностранных инвесторов на фоне благоприятной конъюнктуры на глобальных рынках. Снижение инфляции и ставок в России тоже способствовало этому росту. По данным ЦБ, объем обращающихся ОФЗ, принадлежащих нерезидентам, с начала года вырос с 24,4% до 32%. Такой уровень в последний раз наблюдался в 2017 году. В первичных размещениях ОФЗ доля нерезидентов еще выше — 42% (по данным Московской биржи за первые 9 месяцев 2019 года).

В корпоративном сегменте ключевую роль сыграла активность розничных инвесторов. За 11 месяцев этого года физлица приобрели на первичном рынке облигации на 617 миллиардов рублей — это в два раза выше аналогичного показателя прошлого года. Продолжали работать в плюс и другие факторы: устойчивый профицит банковской системы и снижение ставок.

— Почему корпоративные эмитенты массово выходили на рынок? По данным Московской биржи, в 2019 году в среднем размещалось по девять новых выпусков облигаций в неделю.

— Интерес корпоративных эмитентов из нефинансового сектора к локальному рынку объясняется снижением рублевых ставок и стоимости заимствования, а также устойчивым спросом среди российских институциональных инвесторов. Локальные облигации сейчас — основной источник привлечения финансирования для корпоративных эмитентов на публичном долговом рынке, поэтому их доля в структуре всех выпущенных долговых инструментов российских эмитентов устойчиво растет уже несколько лет.

— Как вы считаете, есть ли предпосылки для продолжения роста долгового рынка РФ в 2020 году?

— 2019-й стал рекордным для российского рынка по размещению ОФЗ и корпоративных облигаций. Думаю, что в отсутствие значительных шоков на глобальных рынках или негативных событий геополитического характера есть предпосылки к тому, что объем первичного рынка в следующем году будет как минимум на уровне 2019 года — ведь факторы, которые мы обсудили, сохранят актуальность и в следующем году.

— Какими темпами растет доля физических лиц на рынке облигаций? Как меняются предпочтения физлиц — они покупают в основном ОФЗ или уже активнее покупают облигации корпоративных заемщиков?

— В структуре портфеля клиентов Сбербанка доля физлиц, которые инвестируют в облигации, была высокой как в 2018-м, так и в 2019 году. Наибольшим спросом у инвесторов пользуются облигации: их доля в портфеле — 62,58%. Если смотреть по типу облигаций, на первом месте находятся корпоративные облигации, далее идут еврооблигации, инвестиционные облигации Сбербанка, ОФЗ и ОФЗ-н.

— Все больше эмитентов заявляют о своих планах по выпуску облигаций именно для населения. Не видите ли вы рисков в бурном развитии долговых инструментов для физлиц?

— Риски есть всегда. С одной стороны, у физлиц появится более широкий выбор облигаций для инвестирования, а среди эмитентов возрастет конкуренция, что благоприятно для развития долгового рынка. С другой стороны, начинающему инвестору будет сложнее выбирать облигации, сравнивая валюту, горизонт инвестирования, допустимый уровень риска и желаемую потенциальную доходность. Думаю, что важнее всего научиться выбирать надежного эмитента с высоким кредитным рейтингом.

— Вы можете рассказать, как активно граждане покупают через Сбербанк так называемые ОФЗ для населения? Как, по вашему мнению, можно было бы повысить привлекательность и популярность этого инструмента? Есть ли будущее у этого инструмента?

— Спрос на ОФЗ для населения есть, но он уже не так высок: в 2019 году ОФЗ-н купили на 24% меньше клиентов, чем в 2018-м.

— В 2019 году на Московскую биржу вернулась Белоруссия с размещением облигаций, за ней разместился белорусский ретейлер. Стоит ли ожидать выхода на Московскую биржу других суверенных эмитентов, корпоративных заемщиков из других стран? Какие это могут быть государства?

— Кроме белорусских эмитентов, на российском рынке представлен Казахстан. Мы видим интерес компаний из других стран СНГ и ожидаем, что в следующем году на локальном рынке будет больше иностранных эмитентов.

— Как вы считаете, увидим ли мы в 2020 году размещение ОФЗ в юанях? Как вы считаете, будут ли российские эмитенты чаще занимать в китайской валюте? Есть ли перспективы у займов корпоративных заемщиков в иенах? Или же займы в этих валютах будут оставаться единичными?

— О возможности размещения ОФЗ в юанях в 2020 году ранее сообщали представители Минфина. Если такой выпуск состоится, это станет позитивным фактором для развития сегмента и обеспечит рост интереса к инструменту со стороны корпоративных эмитентов.

— Сейчас много говорят про зеленое финансирование. Увидим ли мы в 2020 году новые рыночные размещения зеленых облигаций?

— В 2019 году Московская биржа и ответственные министерства проделали большую работу по созданию инфраструктуры для рынка зеленых облигаций. Уже состоялись первые пилотные размещения зеленых облигаций. Интерес к этому сегменту у наших клиентов есть, так что я надеюсь увидеть в следующем году размещения от компаний первого эшелона.

— Какой объем собственных структурных облигаций Сбербанк разместил в 2019 году? Будет ли банк наращивать размещение этого инструмента в 2020 году?

— Сбербанк не размещал структурные облигации в 2019 году. Наши инвестиционные облигации, которые мы активно размещали в этом году, с юридической точки зрения не являются структурными, поскольку обеспечивают стопроцентную защиту капитала. Продукт, кстати говоря, оказался очень успешным, и мы рассчитываем на дальнейший рост продаж. А размещения структурных облигаций Сбербанка в тестовом режиме запланированы на следующий год, и от результатов пробных сделок будет зависеть дальнейшее развитие этого направления.