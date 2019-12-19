СТОКГОЛЬМ, 19 дек — ПРАЙМ. Центральный банк Швеции впервые за пять лет повысил ставку рефинансирования с —0,25% до 0%, сообщал в ходе пресс-конференции в четверг глава банка Стефан Ингвес.

"Мы двигаемся от периода высокой конъюнктуры к периоду нормальной конъюнктуры рынка. Инфляция уже долгое время сохраняется на уровне около 2%, исходя из этого можно предположить, что она останется на таком же уровне", — заявил Ингвес.

При этом не все эксперты согласны с такой оценкой. "Я думаю что сейчас не лучший момент, чтобы повышать ставку. Конъюнктура ухудшается, безработица растет, я не думаю что инфляция останется на уровне, запланированном Центральным банком", — отметила в интервью телеканалу SVT Nyeheter главный экономист одного из крупнейших шведских банков Handlelsbanken Кристина Ниман.

Новая ставка вступит в силу с января 2020 года.