МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Первый McDonald's в отделении Сбербанка открылся в Москве.

В офисе банка по адресу Новослободская, 16 теперь можно будет купить кофе, а чтобы заказать туда еду из McDonald's, можно воспользоваться сервисом доставки Delivery Club (для этого в офисе установлен специальный терминал). "В наших отделениях кофе будет самым дешевым в городе", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, с учетом роста популярности онлайн-банкинга, компания должна по максимуму использовать преимущества сети отделений, состоящей из 14 тысяч офисов. "Мы считаем, что наши отделения должны стать точками притяжения не только для финансовых услуг. Мы начинаем это эксперимент с McDonald's", — сказал Ведяхин.

Как отметил гендиректор McDonald's в России Марк Карена, это не последний совместный проект сети ресторанов быстрого питания с банком.

"Мы сейчас строим совместную точку, совместную локацию Сбербанка с McDonald's, здесь, на Новослободской. И это будет первая в мире общая локация банка и McDonald's. В истории такого раньше не было. В первой половине следующего года мы ее откроем", — рассказал Карена.

Первый зампредправления Сбербанка добавил, что в следующем году партнеры намерены тестировать данный формат на Востоке страны и в Санкт-Петербурге.