МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service подтвердило долгосрочный и краткосрочный депозитные рейтинги Сбербанка на уровне "Baa3" и "Prime-3" соответственно, говорится в сообщении агентства.

Прогноз по долгосрочному рейтингу стабильный.

Moody's ожидает, что в течение следующих 12-18 месяцев прибыльность Сбербанка будет оставаться очень высокой и будет лучше, чем в среднем по мировым банкам с аналогичным рейтингом.