ГОРКИ, 20 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение по банкам-агентам для продажи ОФЗ населению на 2020 год, ими останутся ВТБ, Сбербанк, Промсвязьбанк и "Почта банк".

"Я только что подписал решение по единственным исполнителям в целом ряде вопросов, в данном случае по услугам размещения и выкупа облигаций федерального займа для физических лиц. Тут несколько банков, включая и Промсвязьбанк", — сказал он на встрече с главой Промсвязьбанка Петром Фрадковым.

В распоряжении отмечается, что банками-агентами на 2020 год также выбраны Сбербанк, ВТБ и "Почта банк".