МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российские банки по итогам 11 месяцев заработали 1,871 триллиона рублей прибыли, что на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает ЦБ РФ в обзоре о развитии банковского сектора.

"В ноябре доналоговая прибыль банковского сектора составила около 175 миллиардов рублей, что на 44 миллиарда рублей выше среднемесячной прибыли (скорректированной на влияние МСФО 9) с начала года. По итогам 11 месяцев 2019 года банки заработали около 1,9 триллиона рублей", — сказано в материалах.

"Даже скорректированный на 0,3 триллиона рублей технической прибыли от внедрения МСФО 9 полученный результат 1,6 триллиона рублей заметно выше 1,3 триллиона рублей, заработанных в январе-ноябре 2018 года (на 23%). Положительный финансовый результат показали 350 кредитных организаций – 79% от количества кредитных организаций, действовавших на 1 декабря 2019 года", — отметил регулятор.

За январь-ноябрь 2018 года прибыль банковского сектора составила 1,279 триллиона рублей, что в 1,5 раза выше финансового результата за аналогичный период 2017 года.

ВКЛАДЫ РОССИЯН В БАНКАХ РФ

В обзоре также говорится, что вклады населения в банках РФ в ноябре выросли на 0,7% и составили 29,597 триллиона рублей.

"Рост вкладов физлиц в ноябре составил 0,7%, при этом продолжалось снижение вкладов в иностранной валюте (-0,8% в долларовом эквиваленте), а прирост рублевых ускорился (с 0,4 до 1,1%). Доля вкладов в иностранной валюте в совокупном объеме вкладов снизилась с 20,9 до 20,6%", — говорится в документе.

При этом приток вкладов за январь-ноябрь составил 6%, что существенно выше аналогичного периода прошлого года (+2,4%).

РОССИЙСКИЕ БАНКИ НАРАЩИВАЮТ КРЕДИТОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

Российские банки в ноябре нарастили кредитование населения на 1,3%, а корпоративное кредитование показало снижение на 0,1%, сообщает ЦБ в обзоре.

"В ноябре прирост портфеля кредитов физическим лицам (1,3%) был выше, чем в октябре (0,9%). Однако в октябре имела место передача ипотечных кредитов на баланс ипотечного агента в рамках сделки по секьюритизации, без учета которой прирост составил бы 1,4%", — говорится в документе.

Исключая этот фактор, а также с корректировкой на сезонность в ноябре произошло очередное замедление, а непрерывный понижательный тренд наблюдается уже три месяца за счет необеспеченного потребительского кредитования, поясняет регулятор.

В целом по году сохраняется тенденция к замедлению розничного кредитования: прирост на 17,4% за 11 месяцев по сравнению с 21,4% за аналогичный период 2018 года.

По данным ЦБ, в ноябре совокупный портфель корпоративных кредитов впервые в этом году, если не учитывать околонулевую динамику в июле, немного сократился (-0,1%). Общий темп прироста за 11 месяцев составил 4,4% против 6% за аналогичный период прошлого года.