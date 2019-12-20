МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Общее собрание Профессиональной ассоциации регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев (ПАРТАД) приняло решение обратиться в Банк России с заявлением о прекращении своей деятельности в качестве СРО, Национальная финансовая ассоциация останется единственной СРО в отношении регистраторов и спецдепозитариев, сообщили РИА Новости председатель совета директоров ПАРТАД Петр Лансков и президент СРО НФА Василий Заблоцкий.

"ПАРТАД продолжит свою работу в качестве технологической ассоциации для учетной инфраструктуры", — рассказал Лансков.

В результате единственной СРО на финансовом рынке в отношении спецдепозитариев и регистраторов становится СРО НФА, пояснил Заблоцкий.

"Решение о консолидации было продиктовано потребностями бизнеса участников, которые год назад пришли к выводу о необходимости объединения на одной площадке функций по разработке стандартов, надзору, контролю и работе с законодательной инициативой", — отметил он.

"Многолетний опыт ПАРТАД и НФА в этой части, в дальнейшем, будет применен для развития отрасли учетной индустрии. На мой взгляд, это ситуация "win-win" — участники рынка получают единый канал для решения своих задач, а Банк России, в свою очередь, получает единое мнение рынка, отсутствие арбитража в надзоре и решение вопроса с потенциальным конфликтом интересов в случае совмещения различных видов деятельности", добавил Заблоцкий.

Принятое решение соответствует тренду консолидации в финансовом секторе.

Саморегулируемая организация "Национальная финансовая ассоциация" (СРО НФА) является профессиональным объединением участников российского финансового рынка, учрежденным в январе 1996 года крупнейшими российскими банками и инвестиционными компаниями рынка государственных ценных бумаг при поддержке Минфина РФ и Банка России.

В настоящее время в СРО НФА входит более 250 организаций – профессиональных участников из 27 регионов всех 8 федеральных округов страны, операции которых составляют примерно 80% объема российского рынка. СРО НФА работает с Банком России как регулятором на финансовых рынках и имеет статус саморегулируемой организации в отношении 6 видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, а также деятельности спецдепозитариев, эффективно выполняя установленные для СРО функции.