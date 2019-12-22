МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион допустил для верующих кредитование и банковские вклады, но призвал отказаться от рискованных банковских операций.

"В отношениях с банками нужно соблюдать большую осторожность и не идти на рискованные операции", — сказал Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Отвечая на вопрос, допустимо ли православному человеку брать кредиты и получать процент от банковского вклада, он напомнил о завете Иисуса Христа о том, что "нельзя служить Богу и маммоне", а также о "запрете для клириков заниматься ростовщичеством" и о высказываниях святых отцов против ростовщичества. Однако, по мнению митрополита, "если не брать кредитов и не отдавать деньги под проценты, тогда не нужно пользоваться банками, но в нынешней ситуации это практически невозможно".

"Нет ничего греховного в том, чтобы класть деньги в банк под проценты. Даже если банк стабильный, есть определенный риск. То есть вы получаете эти проценты за риск, с которым связано размещение денег в банке", — сообщил представитель Русской церкви.

При этом он отметил, что взять кредит и не иметь возможности платить – значит поставить под удар себя и свою семью.

"Кредит можно брать при условии, что у вас есть понимание, как вы его будете выплачивать", — подытожил митрополит Иларион.