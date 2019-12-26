МОСКВА, 26 дек — ПРАЙМ. Рост инвестиций в основной капитал в России в четвертом квартале 2019 года составит в годовом исчислении 0,6-1% за счет увеличения государственных инвестиционных расходов и положительной динамики инвестиционного импорта, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Экономика".

"С учетом ожидаемого ускорения роста государственных инвестиционных расходов и сохраняющейся в положительной зоне динамики инвестиционного импорта годовой темп прироста инвестиций в основной капитал в четвертом квартале 2019 года оценивается в интервале 0,6-1%", — сказано в документе.

Однако регулятор отметил, что в ноябре опережающие индикаторы инвестиционной активности указывают на сокращение вложений в основной капитал в годовом выражении. "Снизилось производство отечественных товаров инвестиционного назначения, замедлился рост импорта инвестиционных товаров. После увеличения в предыдущие месяцы отмечалось заметное падение железнодорожных перевозок строительных грузов, которое может быть связано с усилением конкуренции с автомобильным транспортом", — указали в ЦБ.

По оценкам Банка России, в третьем квартале текущего года годовой темп прироста инвестиций в основной капитал составил 0,8% против 0,6% во втором квартале.