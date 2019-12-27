МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Россия в текущем году за счёт действий Центробанка поставила мировой рекорд по жесткости регулирования банковской сферы, говорится в сообщении Сбербанка.

"По жесткости банковского регулирования Россия в 2019 году поставила мировой рекорд. С точки зрения регуляторных условий деятельности банков 2019 год охарактеризовался дальнейшим ужесточением норм Банка России", — считают эксперты крупнейшего российского банка.

Они уточнили, что ЦБ уже ввел довольно много рестриктивных мер — так, в России сейчас ограничивается кредитование в валюте, в том числе экспортеров, все виды потребительского кредитования, ипотечное кредитование с первоначальным взносом до 20%.

"Это лидерство не обязательно является позитивным фактом. Например, в России ипотека с первоначальным взносом до 20% взвешивается с коэффициентом риска 200%. Ни в одной стране мира никогда по ипотеке не вводился коэффициент риска более 100%", — подчеркнули в Сбербанке.

Банк России в течение последних двух лет четыре раза ужесточал требования к банкам при выдаче ими необеспеченных потребкредитов, однако это не дало желаемого эффекта в виде решения проблемы закредитованности населения, и регулятор ввёл показатель долговой нагрузки.

С 1 октября банки и микрофинансовые организации при выдаче заемных средств от 10 тысяч рублей должны рассчитывать предельную долговую нагрузку заемщиков — отношение ежемесячных платежей по кредиту к их ежемесячному доходу. Если она превышает 50%, то банки должны создать дополнительные резервы. В настоящее время регулятор готовится распространить такую меру и на выдачу ипотеки. Кроме того, ЦБ обсуждает с банковским сообществом и Минфином возможность количественно ограничивать выдачу отдельных видов ссуд.