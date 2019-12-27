МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-ноябре 2019 года выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 165,4 миллиарда рублей, сообщает кредитная организация.

"В ноябре 2019 года чистая прибыль группы ВТБ составила 17,8 миллиарда рублей, увеличившись на 39,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 11 месяцев 2019 года чистая прибыль группы достигла 165,4 миллиарда рублей", — говорится в сообщении.