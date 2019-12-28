МОСКВА, 28 дек — ПРАЙМ. Свыше 50 банков по всему миру в 2019 году сократили более 77 тысяч рабочих мест, что стало наибольшим показателем за последние годы, сообщает Блумберг.

Предыдущий рекорд относится к 2015 году, когда в банковской сфере было сокращение 91,5 тысячи специалистов.

На этот раз 82% сокращений (63,6 тысячи человек) пришлось на банки Европы, 10% — на Северную Америку (7,7 тысячи) и 4,5% — на страны Латинской Америки (3,5 тысячи).

Лидерами стали Deutsche Bank (18 тысяч), UniCredit (8 тысяч) и Santander (5,4 тысячи).

По данным агентства, европейские кредитные организации демонстрируют свою слабость в связи с тем, что экспортно-ориентированная экономика сталкивается с торговыми спорами, а отрицательные процентные ставки сильнее стали влиять на доходы от кредитования. В США же повышение ставок помогло банкам восстановиться после финансового кризиса.