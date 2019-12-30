МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Система быстрых платежей (СБП) с 1 января станет платной для банков: они будут перечислять ЦБ РФ как ее оператору от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы клиентской операции. Опрошенные агентством "Прайм" кредитные организации заявили, что введение тарифов не создаст для них дополнительной нагрузки, тем не менее, нулевые комиссии непосредственно для клиентов готовы сохранить лишь несколько крупнейших игроков.

СБП была запущена в конце января, на сегодня в ней уже более 30 участников. С помощью этой системы россияне могут переводить друг другу деньги по номеру телефона вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя и получателя средств, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. При этом крупнейшая в стране кредитная организация — Сбербанк — к системе пока не присоединилась, несмотря на обязательное участие в ней системно значимых банков. Но частично подключиться к СБП кредитная организация может к концу марта.

Участники системы считают, что введение тарифов со стороны ЦБ не окажет существенного влияния на их бизнес, поскольку об этом решении было известно заранее и соответствующие расходы уже учтены в корпоративном бюджете. Платежное поведение их клиентов в свою очередь будет меняться по мере того, как новые игроки будут начинать взимать комиссии за операции в рамках системы.

"Введение тарифов в СБП, безусловно, окажет влияние на рынок банковских карт и существенно повлияет на объем переводов с карты на карту, особенно при расширении списка банков-участников. У клиентов будет возможность выбирать различные способы перевода средств, ориентируясь не только на удобство сервиса, но и на более выгодную тарифную политику", — полагает руководитель департамента цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ Никита Чугунов.

По последним данным Национальной системы платёжных карт (НСПК), расчетно-клирингового центра СБП, число пользователей системы превысило 1,3 миллиона, а всего с момента ее запуска было совершено более 5,5 миллиона операций на сумму более 48 миллиардов рублей.

ЧТО ЖДЕТ СИСТЕМУ В 2020 ГОДУ

Регулятор установил на 2019 год льготный период для банков и не взимал с них комиссии в рамках системы быстрых платежей. Тем не менее, ряд игроков ввели комиссии для клиентов уже в год запуска системы — это "Почта банк", Райффайзенбанк, уральский СКБ-банк и калужский Газэнергобанк, а также банк "Нейва" — для части клиентов. В 2020 году этот список дополнят ВТБ, Альфа-банк, "Московский кредитный банк" и "Русский стандарт", введение комиссий допускают банк "Финам", электронный кошелек "Элплат", банк "Авангард", вопрос изучает Промсвязьбанк.

В то же время о своем намерении сохранить нулевую комиссию для клиентов заявили "Тинькофф банк", банк "Открытие", Совкомбанк, Рокетбанк, РНКО "Платежный центр" — оператор платежной системы "Золотая корона", "Киви банк" — для пополнения карт рассрочки "Совесть", банк "Левобережный" — для некоторых клиентов. Росбанк принял решение о сохранении нулевой комиссии за переводы через СБП до 1 февраля.

"У переводов через СБП есть преимущество – размер комиссии, которую банки должны будут перечислять ЦБ с 1 января, меньше комиссий, которые банки сейчас перечисляют международным платежным системам по аналогичному типу мгновенных переводов. Скорее всего, банки будут популяризировать переводы в СБП, в том числе за счет снижения клиентских комиссий, чтобы суммарно уменьшить свои издержки", — считает управляющий директор управления транзакционного бизнеса банка "Открытие" Михаил Щипков.

Основной интригой остается то, как на систему повлияет подключение к ней Сбербанка. Крупнейший российский банк не успел это сделать в срок, установленный ЦБ для системно значимых банков, и получил несколько штрафов за несвоевременное подключение. Начальник отдела развития цифровых платежных сервисов Промсвязьбанка Ольга Алексюк считает, что присоединение Сбербанка создаст для развития СБП дополнительный импульс.

"Если к системе быстрых платежей подключится Сбербанк, то можно ожидать переток платежей от сервисов перевода с карты на карту к СБП (со счета на счет). Это приведет к сокращению расходов у банка, поскольку комиссия за переводы через международные платежные системы для банка выше, чем через СБП", — также указала эксперт.