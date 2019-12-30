МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях в России в ноябре обновила минимальное за последние два года значение в 9,19% после 9,4% в октябре, говорится в сообщении ЦБ.

Ставка по ипотеке росла с 9,41% в сентябре 2018 года до 10,55% в апреле 2019 года. В мае она снизилась до уровня в 10,53%, в июне — до 10,29%, в июле ставка опустилась до 10,24%, а в августе — пробила круглую отметку в 10%, впервые с января.

"В ноябре 2019 года на рынке ипотечного жилищного кредитования (ИЖК) продолжилось снижение процентных ставок. Средневзвешенная процентная ставка по ИЖК, предоставленным в рублях, снизилась до 9,19% с 9,40% в октябре", — говорится в сообщении.

Как отмечается, за ноябрь 2019 года банки предоставили заемщикам более 116 тысяч кредитов на общую сумму 270,7 миллиарда рублей.

Совокупная задолженность по ИЖК с учетом приобретенных прав требования на 1 декабря 2019 года составила около 7,6 триллиона рублей, увеличившись за год на 16,4%.

В начале декабря большинство кредитных организаций, опрошенных РИА Новости, высказали мнение, что средняя ставка по ипотеке в российских банках к концу текущего года может опуститься ниже 9%.