МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Банк "ФК Открытие" увеличил долю владения в страховой компании "Росгосстрах" на 7,12 процентного пункта, до 99,64%, сообщается в материалах компании.

При этом доля самостоятельного распоряжения выросла с 32,28% до 50,12%, косвенного распоряжения уменьшилась с 60,24% до 49,52%. В результате доля владения банка в целом выросла с 92,52% до 99,64%.

"Росгосстрах", один из крупнейших страховщиков РФ, входит в группу банка "ФК Открытие". Группа "Открытие" и бывший основной собственник "Росгосстраха" Хачатуров в 2017 году заключили соглашение о разделе страхового бизнеса. Впоследствии контроль над "Открытием" и "Росгосстрахом" перешел к государству.