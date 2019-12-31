МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Центральный банк России с 1 июля будет применять меры к банкам за неисполнение ряда вводимых с начала 2020 года требований к безопасности, следует из сообщения регулятора.

С 1 января 2020 года для повышения качества защиты от киберугроз кредитные организации должны использовать для перевода денежных средств программное обеспечение, сертифицированное в Федеральной службе по экспортному и техническому контролю (ФСТЭК), или в отношении которого был проведен анализ уязвимостей по требованиям к оценочному уровню доверия не ниже, чем ОУД 4, в соответствии с требованиями национального стандарта.

"Принимая во внимание, что для реализации … требований кредитным организациям необходимо провести комплекс организационных и технологических мероприятий, Банк России считает целесообразным применять к кредитным организациям меры за несоблюдение указанных требований с 1 июля 2020 года", — говорится в сообщении.