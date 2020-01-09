ТОКИО, 9 янв – ПРАЙМ. Японские компании приказали своим сотрудникам в целях безопасности покинуть Иран, сообщило японское общественное телевидение NHK.

Три крупнейших банка Японии – MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Mizuho Bank приказали своим сотрудникам, расквартированным в Тегеране, покинуть пределы Ирана в течение четверга. Также банки отменили все командировки в Иран. Такое же решение приняла и торговая компания Toyota Tsusho Corporation. Она отзывает троих своих сотрудников-японцев. В то же время в офисе в Тегеране продолжат работать 12 человек из состава местного персонала.

В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил об операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани в результате американской спецоперации в Ираке. Ракеты класса "земля-земля" были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США, которые возглавляют международную коалицию по борьбе против ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). По данным Вашингтона, никто из граждан США в результате удара не пострадал, нанесен лишь материальный ущерб.

Президент США Дональд Трамп в среду выступил с обращением к нации, где сообщил, что Вашингтон в ответ ограничится введением новых санкций и продолжением политики максимального давления в отношении Ирана. Позднее СМИ сообщили о том, что постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности ООН письмо, в котором сообщила о готовности США к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе.