МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 10 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского "Нэклис-Банка", говорится в сообщении регулятора.

Лицензия отозвана, потому что банк полностью утратил собственные средства вследствие доформирования резервов по ряду активов. Помимо этого, отмечает Банк России, кредитная организация проводила операции, имеющие признаки вывода активов.

"В результате проведенных Нэклис-Банк операций по замещению активов на балансе кредитной организации образовался портфель потенциально невозвратных ссуд физических лиц на общую сумму более 1,3 млрд рублей. Указанные операции по кредитованию физических лиц обладали признаками возможного вывода денежных средств с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков", — отмечается в сообщении регулятора.

Нэклис-Банк — участник системы страхования вкладов. Вкладчикам будут возвращены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, учитывая начисленные проценты.

Выплаты начнутся не позднее 24 января.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября 2019 года банк занимал 245 место в банковской системе РФ с активами в размере 5,46 млрд рублей, собственные средства составляли 1 млрд рублей, вклады — 2 млрд рублей.