МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. "Газпром" сократил долю прямого распоряжения в Газпромбанке до 29,764% с 46,019%, переведя 16,255% на "дочерний" "Газпром капитал", следует из материалов холдинга.

Согласно первому сообщению, "количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым имел право распоряжаться эмитент до наступления соответствующего основания: 269 620 335 штук, что составляет 46,019% голосов… после наступления соответствующего основания: 174 382 240 штук, что составляет 29,764% голосов".

"Подконтрольные эмитенту организации, через которых эмитент получил право косвенно распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал организации: ПАО "Газпром"… владеет 100% долей в ООО "Газпром капитал"… ООО "Газпром капитал" владеет 16,255% голосов Газпромбанка", — говорится во втором сообщении.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября Газпромбанк занимал 3 место в банковской системе РФ с активами в размере 6,3 трлн рублей, собственные средства составляли 766,3 млрд рублей, средства населения — 1 трлн рублей.