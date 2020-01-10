МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Московский кредитный банк привлекает синдицированный кредит объемом до 2 миллиардов юаней от крупных региональных китайских банков, говорится в сообщении российской кредитной организации.

"МКБ подписал соглашение о привлечении синдицированного кредита, в рамках которого банк получит средства объемом до 2 миллиардов юаней (что приблизительно составляет 280 миллионов долларов США) от крупных региональных банков Китая", — сказано в сообщении банка.

Привлеченные средства МКБ намерен направить на цели торгового финансирования операций между Россией и Китаем.

МКБ стал первым частным российским банком, который получил синдицированный кредит от китайских финансовых организаций. Координатором и агентом по документации выступил банк Harbin, а ведущим организатором — Huishang Bank.