МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Альфа-банк принял решение досрочно погасить субординированный заем объемом 250 миллионов долларов, привлеченный в 2014 году по ставке 9,5% годовых, говорится в сообщении банка.

В декабре 2019 года банк получил соответствующее согласование Банка России. Технически досрочное погашение, предусмотренное документацией через пять лет и три месяца с даты привлечения средств, состоится 18 февраля 2020 года, одновременно с выплатой начисленных процентов.

Банк в октябре 2019 года разместил новые субординированные еврооблигации в объеме 400 миллионов долларов со ставкой купона в размере 5,95% годовых, также в ноябре банк разместил дополнительный выпуск субординированных евробондов на 450 миллионов долларов.

"Будучи качественным эмитентом, Альфа-банк извлек максимальную пользу из благоприятной конъюнктуры долгового рынка конца 2019 года. Благодаря активному интересу инвесторов из США, Европы, Великобритании и Швейцарии, мы привлекли новый субординированный заем с комфортным запасом – в общей сложности 850 миллионов долларов под 5,95%. Учитывая существенную разницу в ставке, досрочное погашение выпуска 2014 года снизит стоимость привлеченного капитала", — сказал главный финансовый директор, зампред банка Алексей Чухлов, чьи слова приводятся в сообщении.