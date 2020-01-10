МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила ходатайство Совкомбанка о приобретении 99,99% акций страховой компании "Либерти Страхование" (входит в международную страховую группу Liberty Mutual), говорится в материалах ведомства.

"В ФАС России 30.12.2019 поступило на рассмотрение ходатайство о получении предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделки по приобретению ПАО "Совкомбанк" … 99,99% голосующих акций "Либерти Страхование" (АО)", — говорится в сообщении ФАС.

Как отмечается, ходатайство будет рассмотрено в течение 30 дней с даты получения ведомством. В рамках рассмотрения ходатайства заинтересованные лица могут представить в ФАС сведения о влиянии на состояние конкуренции этой сделки.

В конце декабря банк сообщил, что заключил с Liberty Mutual Group обязывающее соглашение о приобретении "Либерти Страхования". Банк отмечал, что сделку планируется закрыть в первом квартале 2020 года после получения разрешений Банка России и ФАС, а также соблюдения остальных условий закрытия сделки. Сообщалось также, что после закрытия сделки "Либерти Страхование" будет переименована.

АО "Либерти Страхование" входит в международную страховую группу Liberty Mutual. Группа основана в 1912 году, является одной из крупнейших страховых компаний в мире.

Совкомбанк — универсальный банк, по данным БИР Аналитик, занимавший на 1 октября 13-е место среди российских банков с активами в размере 1,04 трлн рублей.