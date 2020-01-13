МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. "Московский кредитный банк" (МКБ) планирует с 15 января провести встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению еврооблигаций в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, встречи пройдут в городах Европы, США, Азии и Ближнего Востока. По итогам встреч, в зависимости от рыночных условий, МКБ может выпустить пятилетние евробонды.

Организаторами выступят Citi, ING, Societe Generale, UBS, Commerzbank, Emirates NBD Capital, Raiffeisen Bank International и Sova Capital.

"Московский кредитный банк" последний раз выходил на внешний публичный рынок заимствований в марте 2019 года, когда разместил пятилетние еврооблигации на 500 миллионов долларов с доходностью 7,125% годовых.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября МКБ занимал 9 место в банковской системе РФ с активами в размере 2,3 трлн рублей.