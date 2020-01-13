МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати "Вестник Банка России" № 3 /2139/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— положение № 696-П от 1.10.2019 "О порядке отбора актуариев для проведения проверок некредитных финансовых организаций по поручению Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56779 от 12.12.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5270-У от 30.09.2019 "О внесении изменения в пункт 2.1 Положения Банка России от 20 июля 2007 года № 307-П "О порядке ведения учета и представления информации об аффилированных лицах кредитных организаций" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56832 от 17.12.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5273-У от 30.09.2019 "О порядке и сроках получения согласия Банка России на реорганизацию небанковской кредитной организации – центрального контрагента /за исключением случая реорганизации в форме преобразования/ и на принятие небанковской кредитной организацией – центральным контрагентом решения о добровольной ликвидации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56949 от 23.12.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5318-У от 18.11.2019 "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчеты кредитного потребительского кооператива" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 56947 от 20.12.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5330-У от 25.11.2019 "О внесении изменений в приложение к Указанию Банка России от 27 декабря 2018 года № 5046-У "О Перечне должностей служащих Банка России, при приеме на которые граждане и при замещении которых служащие Банка России обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги /супруга/ и несовершеннолетних детей" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57029 от 27.12.2019, вступает в силу со дня опубликования/;

— указание № 5378-У от 26.12.2019 "О неприменении отдельных актов Инспекции негосударственных пенсионных фондов, Росстрахнадзора и ФКЦБ России" /вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-1 от 9.01.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 29 ноября 2019 года № ОД-2731".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств шестнадцатого имущественного взноса Республики Крым; объявления Банка России.