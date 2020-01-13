МОСКВА, 13 янв — ПРАЙМ. Средние расходы мужчин на подготовку к Новому году в 2019 году превышают расходы женщин на 28% — 10,8 тысячи рублей против 8,5 тысячи рублей, говорится в исследовании Сбербанка и крупнейшего в России оператора фискальных данных "Платформа ОФД".

Банк и компания проанализировали расходы россиян в период с 15 по 31 декабря 2019 года и впервые составили индекс Деда Мороза и индекс Снегурочки, которые отражают финансовые траты мужчин и женщин накануне Нового года.

"Дополнительные траты на одного человека в предновогоднюю неделю колеблются около 9,5 тысячи рублей. Причем такой условный новогодний чек мужчин в среднем на 28% больше, чем для женщин (10 800 рублей против 8 438 рублей соответственно), и это соотношение весьма стабильно в последние три года. Подчеркнем, что речь идет именно о повышении (на 9,5 тысячи рублей – ред.) средней суммы расходов при подготовке к Новому году относительно обычного уровня", — сказано в исследовании.

При этом эксперты отметили, что две трети от всех расходов и мужчин, и женщин перед Новым годом пришлись на покупки подарков — косметику, бытовую технику и гаджеты, игрушки, ювелирные изделия, абонементы в спортивные залы.

Женщины на три-четыре дня раньше мужчин начинают готовиться к праздникам, выяснили в Сбербанке. Так, уже 19-20 декабря женщины начали активнее покупать бытовую технику, косметику и ювелирные изделия. А вот мужчины откладывали покупки на последние несколько дней 2019 года.

Совокупные расходы жителей России, связанные с празднованием Нового 2020 года, по оценке аналитиков, составили не менее 285 миллиардов рублей.