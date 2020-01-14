МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Глава Счетной палата РФ Алексей Кудрин поддерживает продажу госпакета Сбербанка от ЦБ правительству, сроки будут зависеть от конъюнктуры рынка.

"Изначально в законодательстве даже закладывалось, что владение Центральным банком государственного пакета Сбербанка временно, даже были прописаны сроки, а потом их отменили. Поэтому в перспективе вывод Сбербанка из ЦБ в собственность правительства считаю вполне правильным", — заявил Кудрин в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, как он относится к идее о продаже правительству контрольного пакета крупнейшего российского банка.

Власти РФ сейчас рассматривают вариант передачи контрольного пакета акций Сбербанка государству из-за конфликта интересов — ЦБ применительно к банку одновременно и регулятор, и акционер. Позднее появилась информация, что обсуждается не передача, а продажа Банком России своего пакета.

ЦБ владеет контрольным пакетом акций Сбербанка. Ему принадлежит 52,32% обыкновенных (то есть голосующих) акций, доля регулятора в уставном капитале крупнейшего российского банка составляет 50% плюс одна акция. Согласно действующему законодательству, уменьшение доли ЦБ в Сбербанке ниже этого уровня возможно только на основании федерального закона.

"Вопрос – когда это делать? Наступило ли это время? Это очень чувствительный вопрос и для рынка, и для самого Сбербанка. Надо все тщательно продумать. А момент решения будет зависеть от готовности инвесторов хорошо вкладываться в Россию. От их видения, что в России перспективный рынок, и можно получить серьезную отдачу от своих инвестиций", — полагает Кудрин.