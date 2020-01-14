МОСКВА, 14 янв – ПРАЙМ. Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в ноябре 2019 года увеличились на 0,5%, до 58 367,8 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

В условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам в анализируемом периоде произошел рост как удельного веса рублевых пассивов (с 77,8% до 78,1%), так и доли рублевых активов кредитных организаций в совокупном показателе (с 78,3% до 78,8%).

В структуре пассивов удельный вес собственных ресурсов увеличился (с 7,1% до 7,4%), доля резервов на возможные потери снизилась (с 9,5% до 9,2%), удельный вес обязательств кредитных организаций не изменился (83,4%).

По состоянию на 01.12.2019 в Московском регионе действовали 232 кредитные организации, в том числе 227 в Москве и 5 в Московской области (на 01.11.2019 – 233 кредитные организации, в том числе 228 в Москве и 5 в Московской области).



