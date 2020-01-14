МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) к концу 2023 года предложить акционерам обсудить целесообразность первичного публичного размещения акций (IPO), сообщил журналистам глава биржи Алексей Рыбников.

"По поводу IPO мы в стратегию записали примерно такие фразы, и они были проговорены с акционерами и членами совета директоров, естественно: ближе к концу реализации стратегии, а она, я напомню, до 2023 года включительно, мы выйдем к акционерам с предложением о целесообразности или нецелесообразности превращения компании в публичную", — сказал он.

Рыбников добавил, что компания заложила рост финансовых показателей на данный период. Тем не менее, это могут быть еще не те показатели, которые необходимы для проведения IPO.

"Обсуждать будем, да, но мне кажется, еще просто рано. Дискуссии сейчас с акционерами, целесообразно или нецелесообразно проводить или не проводить IPO, у нас нет", — подчеркнул он.

СПбМТСБ — крупнейшая товарная биржа России, организует торги реальным товаром и срочными контрактами. На основе сделок, заключенных в ходе торгов, СПбМТСБ ежедневно рассчитывает и публикует значения индексов нефтепродуктов. В состав учредителей биржи, в частности, входят "Транснефтепродукт", "Транснефть", "Роснефть","Газпром нефть", "Зарубежнефть", "Сургутнефтегаз".

ИТОГИ 2019 ГОДА

Объем торгов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам 2019 года вырос в денежном выражении на 2,2% по сравнению с предыдущим годом и составил 944,377 миллиарда рублей, сообщает биржа.

"Объем торгов по секциям СПбМТСБ в денежном выражении составил 944,377 миллиарда рублей, что на 2,2% больше, чем в 2018 году", — говорится в сообщении. По результатам 2019 года количество организаций, принимающих участие в торгах на СПбМТСБ, выросло с 2199 в 2018 году до 2333.

"Продолжается поступательное развитие биржи на ключевых товарных рынках. СПбМТСБ усилила свое значение в качестве важнейшего инфраструктурного элемента развития конкуренции. В истёкшем году биржа запустила новые для российского товарного рынка торги энергетическим углем, экспортными контрактами на продукцию лесопромышленного комплекса. Активно развивается биржевая торговля поставочными срочными контрактами на нефтепродукты, что чрезвычайно интересно с точки зрения возможностей страхования ценовых рисков. Необходимо отметить высокую динамику в области реализации леса на внутреннем рынке", — отметил президент СПбМТСБ Алексей Рыбников.

"В наших планах – вывод на биржу новых товаров, в частности, лома черных и цветных металлов, совершенствование цепочки "торги-клиринг-логистика-контроль поставки" в партнерстве с крупнейшими инфраструктурными компаниями", — добавил он.

По итогам 2019 года объем торговли нефтепродуктами, а также отдельными категориями товаров, выработанных из нефти и газа, составил 20,831 миллиона тонн, что на 4,3% больше, чем в предыдущем году. В денежном выражении оборот в секции "нефтепродукты" составил 876,513 миллиарда рублей. При этом реализация бензина "Премиум-95" составила 2,662 миллиона тонн, "Регуляр-92" – 5,218 миллиона тонн, дизельного топлива – 7,716 миллиона тонн, авиакеросина – 1,917 миллиона тонн, топочного мазута – 1,721 миллиона тонн.

Объем реализации сжиженных углеводородных газов (СУГ) составил 1,159 миллиона тонн, что на 6,4% больше, чем в 2018 году. Объем реализации в секции "нефтепродукты" мелкооптовых партий на условиях поставки самовывозом автотранспортом составил 411 тысяч тонн, что на 19,1% больше, чем в предыдущем году. Объем продаж автобензинов и дизеля на условиях поставки "франко-резервуар ОТП" (оператора товарных поставок) достиг 332,5 тысячи тонн, увеличившись за 2019 год почти в 7 раз. Продукция нефтехимии была реализована в объеме 295 тысяч тонн, что в 2,3 раза превзошло аналогичный показатель прошлого года.

ПРОГНОЗЫ

Биржа ожидает роста реализации природного газа через биржу в 2020 году минимум до 15 миллиардов кубометров, целевой показатель — 20 миллиардов кубометров, следует из слов управляющего директора СПбМТСБ по рынкам газа и электроэнергии Сергея Трофименко.

Объём торгов природным газом на бирже в 2019 году снизился на 15% относительно показателя предыдущего года и составил 12,875 миллиарда кубометров. Оборот в секции составил 44,783 миллиарда рублей. В 2018 году объём реализации природного газа на бирже составил 15,134 миллиарда кубометров, в 2017 году — 20,346 миллиарда кубометров.

"В основном проблема заключается в том, что "Газпром" не может, как он считает, без рисков для себя выделить дополнительные объёмы на биржу… В этом направлении мы в прошлом году достаточно активно обсуждали, откуда взять дополнительные объёмы. Мы прогнозируем, что в этом году за счёт поиска дополнительных ресурсов мы выйдем на объёмы как минимум предыдущего года, мы планируем показать объёмы 2017 года, это наш целевой показатель, которого мы пытаемся добиться", — сказал Трофименко.

Как уточняет биржа, в 2019 году была завершена работа по подготовке нормативной базы к запуску коммерческой балансировки невыбранных объемов газа по биржевым договорам, разработана концепция заключения договоров на 2-13 месяц с использованием инструментов срочного рынка.