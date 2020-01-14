МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших инвестбанков мира JP Morgan Chase (США) в 2019 году выросла на 12% и составила 36,431 миллиарда долларов, говорится в отчете банка.

Чистая разводненная прибыль на акцию составила 10,75 доллара против 9 долларов годом ранее. Выручка американского инвестиционного гиганта в отчетный период выросла на 6% — до 115,627 миллиарда долларов.

В четвертом квартале банк получил чистую прибыль в размере 8,52 миллиарда долларов, что на 21% больше показателя за аналогичный период 2018 года. Разводненная прибыль на акцию составила 2,58 доллара против 2,69 доллара год назад. Аналитики полагали, что показатель составит 2,35 доллара. Квартальная выручка сократилась на 3% — до 28,331 миллиарда долларов.

"JP Morgan показал хорошие результаты в четвертом квартале 2019 года, в завершение которого мы достигли рекордных показателей по доходам. Пока мы сталкиваемся с геополитическими рисками, экономический рост стабилизировался, что поддержало активность на рынке в конце года", — прокомментировал глава банка Джейми Даймон (Jamie Dimon).

Инвестбанк JP Morgan Chase был основан в 1799 году и является одним из мировых лидеров в сфере предоставления инвестиционных банковских услуг и доверительного управления. В настоящее время банк ведет деятельность более чем в 60 странах.