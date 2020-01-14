МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Во вторник вышел из печати "Вестник Банка России" № 4 /2140/.

В "Вестнике…" опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 5329-У/199н от 25.11.2019 "О внесении изменений в Положение Центрального банка Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации от 23 января 2018 года № 629-П/12н "О ведении счетов территориальных органов Федерального казначейства и финансовых органов субъектов Российской Федерации /муниципальных образований/, органов управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57055 от 30.12.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— указание № 5334-У от 28.11.2019 "О внесении изменений в Положение Банка России от 13 ноября 2015 года № 503-П "О порядке открытия и ведения депозитариями счетов депо и иных счетов" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 57065 от 30.12.2019, вступает в силу по истечении 10 дней после дня опубликования/;

— приказ № ОД-3094 от 31.12.2019 "О внесении изменений в приказ Банка России от 23 августа 2018 года № ОД-2212";

— приказ № ОД-6 от 10.01.2020 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк" ООО КБ "Нэклис-Банк" /г. Москва/";

— приказ № ОД-7 от 10.01.2020 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Нэклис-Банк" ООО КБ "Нэклис-Банк" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

— приказ № ОД-16 от 13.01.2020 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 13 декабря 2019 года № ОД-2851";

— приказ № ОД-17 от 13.01.2020 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 22 ноября 2019 года № ОД-2671";

— информационное письмо Банка России, Федеральной таможенной службы и Федеральной налоговой службы № ИН-014-12/102 / № 01-28/80440 / № ОА-4-17/26935@ от 26.12.2019 "О требованиях валютного контроля в отношении внешнеторговых договоров /контрактов/ в связи с принятием Федерального закона от 02.08.2019 № 265-ФЗ";

— информационное письмо № ИН-015-55/104 от 30.12.2019 "Об ответственности профессионального участника в случае банкротства кредитной организации, в которой размещены клиентские денежные средства";

— информационное письмо № ИН-014-56/105 от 31.12.2019 "О неприменении мер к кредитным организациям при реализации отдельных требований Положения Банка России № 683-П";

— информационное письмо № ИН-014-56/106 от 31.12.2019 "О реализации некредитными финансовыми организациями требований Положения Банка России № 684-П".

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение о приобретении прав /требований/ в части, превышающей 700 000 рублей, и осуществлении дополнительных компенсационных выплат вкладчикам из средств семнадцатого имущественного взноса Республики Крым; объявления Банка России.