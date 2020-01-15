МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Величина депозитов и прочих привлеченных средств юридических лиц (кроме кредитных организаций) в банках Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в ноябре 2019 года увеличилась на 2,5%, до 16 230,1 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Вклады населения выросли на 1,5%, до 14 147 млрд рублей, при этом значимость показателя в совокупных пассивах кредитных организаций увеличилась с 24% до 24,2%. В ноябре 2019 года рублевая составляющая депозитов, привлеченных от юридических лиц, не изменилась и составила 74%, при этом доля рублевых депозитов физических лиц увеличилась (с 73,1% до 73,5%) в условиях ослабления курса рубля к основным иностранным валютам.

Остатки средств нефинансовых организаций на расчетных и прочих счетах снизились на 0,3% и составили 6 332,5 млрд рублей, при этом их удельный вес в пассивах кредитных организаций региона уменьшился за ноябрь с 10,9% до 10,8%.



