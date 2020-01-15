МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Средняя максимальная ставка по вкладам десяти банков РФ, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц в рублях, по итогам первой декады января снизилась до 5,93%, вновь обновив рекордно низкий уровень показателя за все время подсчетов, следует из материалов Банка России.

Во второй декаде декабря ставка составляла 6,06%, в третьей — 6,01%. Предыдущий минимум ЦБ фиксировал во второй декаде ноября, тогда ставка составила 6,03%.

Рассчитываемая Центробанком средняя максимальная процентная ставка по вкладам служит ориентиром для российского рынка вкладов. Банк России рекомендует банкам привлекать средства населения не дороже, чем значение этой ставки плюс 2 процентных пункта.

В список банков, по которым проводится мониторинг, входят Сбербанк, Совкомбанк, ВТБ, Райффайзенбанк, Газпромбанк, МКБ, Альфа-банк, банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк и Россельхозбанк.