Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона экономике, в ноябре выросла на 0,6%
МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в ноябре 2019 года выросла на 0,6%, до 29 549,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
При этом удельный вес показателя в активах не изменился и по состоянию на 01.12.2019 составил 50,6%.
За ноябрь 2019 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 0,2%, до 18 139,6 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах снизился с 31,2% до 31,1% на 01.12.2019.
Розничные кредиты в анализируемом периоде выросли на 1,5%, до 8 952 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций увеличилась с 15,2% до 15,3%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.12.2019 составила 99,1%.
https://1prime.ru/finance/20200115/830795101.html