МОСКВА, 15 янв – ПРАЙМ. Задолженность по кредитам, предоставленным банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) экономике (нефинансовым организациям и физическим лицам), в ноябре 2019 года выросла на 0,6%, до 29 549,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом удельный вес показателя в активах не изменился и по состоянию на 01.12.2019 составил 50,6%.

За ноябрь 2019 года кредиты, предоставленные нефинансовым организациям-резидентам (включая индивидуальных предпринимателей), увеличились на 0,2%, до 18 139,6 млрд рублей, при этом их удельный вес в активах снизился с 31,2% до 31,1% на 01.12.2019.

Розничные кредиты в анализируемом периоде выросли на 1,5%, до 8 952 млрд рублей, при этом их значимость в активах кредитных организаций увеличилась с 15,2% до 15,3%. Доля рублевой составляющей в общей задолженности по кредитам физическим лицам по состоянию на 01.12.2019 составила 99,1%.



