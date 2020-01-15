МОСКВА, 15 янв — ПРАЙМ. Совет директоров Банка России, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 6,25% годовых на предстоящем заседании в феврале, считает глава ВТБ Андрей Костин.

"Я думаю, что ставка сохранится", — сказал Костин журналистам, комментируя возможные действия ЦБ по ключевой ставке в феврале.

Банк России в 2019 году суммарно снизил ключевую ставку на 1,5 процентного пункта, и теперь она составляет 6,25% годовых — это минимум с марта 2014 года. Следующее заседание совета директоров ЦБ по вопросам процентной политики состоится в пятницу 7 февраля.