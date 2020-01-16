МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ в четверг отозвал лицензии у страховых компаний "Чувашия-Мед", "Экип" и "Симаз-Мед" в связи с их добровольным отказом от работы, сообщил регулятор.

"Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензией деятельности и вступает в силу со дня его размещения на официальном сайте Банка России в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", — говорится в сообщениях об отзыве лицензий.

Страховщики лишились лицензий на добровольное личное страхование, за исключением добровольного страхования жизни. Кроме того, у компании "Экип" ЦБ отозвал лицензию на добровольное имущественное страхование.