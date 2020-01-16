МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Величина межбанковских кредитов, полученных банками Московского региона (без учета ПАО Сбербанк), в ноябре 2019 года сократилась на 1%, до 5 725,7 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

На динамику показателя повлияло снижение МБК, привлеченных от российских банков (на 1,4%, до 5 073,7 млрд рублей). Доля средств, заимствованных кредитными организациями региона на межбанковском рынке, в анализируемом периоде уменьшилась с 10,0% до 9,8% на 01.12.2019.

Задолженность по выданным межбанковским кредитам за ноябрь 2019 года выросла на 5,9%, до 6 223,2 млрд рублей. Динамику показателя определило в основном увеличение задолженности по МБК, предоставленным кредитным организациям-резидентам (на 6,8%, до 4 339,5 млрд рублей). Доля МБК в активах банков на 01.12.2019 составила 10,7% против 10,1% на 01.11.2019.