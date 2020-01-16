МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Вложения банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в долговые обязательства в ноябре 2019 года выросли на 2,4%, до 6 144,3 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

При этом их удельный вес в активах увеличился с 10,3% до 10,5%. На динамику показателя в значительной степени повлияло увеличение вложений в долговые обязательства Банка России, а также в долговые обязательства Российской Федерации. Объем портфеля долевых ценных бумаг на 01.12.2019 составил 365,2 млрд рублей, увеличившись по сравнению с началом ноября 2019 года на 3,2%, что в большей степени было вызвано снижением отрицательной разницы от переоценки ценных бумаг и увеличением вложений в долевые ценные бумаги нефинансовых организаций-нерезидентов.



