МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Центральный банк России снизил прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года до 3,4-3,9 триллиона рублей с 4,1-4,6 триллиона рублей, говорится в информационно-аналитическом комментарии "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки".

"Прогноз структурного профицита ликвидности на конец 2020 года понижен до уровня 3,4-3,9 триллиона рублей с 4,1-4,6 триллиона рублей после уточнения фактических данных за декабрь 2019 года", — говорится в документе.

Банк России указывает, что в декабре величина структурного профицита ликвидности снизилась на 0,2 триллиона рублей, до 2,8 триллиона рублей. "Отток ликвидности был обусловлен увеличением объема наличных денег в обращении и ростом остатков средств на корсчетах банков, которые превысили объем поступлений средств в кредитные организации по бюджетному каналу", — отмечает ЦБ.

Еще одним фактором отклонения фактического уровня профицита от прогнозного было несколько запаздывающее выполнение банками усреднения обязательных резервов (ОР), поясняет регулятор.