МОСКВА, 16 янв – ПРАЙМ. Общая сумма наиболее ликвидных активов банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в виде денежных средств, драгоценных металлов, остатков средств на корсчетах и депозитах в Банке России в ноябре 2019 года снизилась на 6,8%, до 3 445,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

Уменьшение произошло преимущественно за счет снижения средств на корреспондентских счетах в Банке России. Доля наиболее ликвидных активов в совокупном показателе на 01.12.2019 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилась до 5,9% (6,2% – на 01.12.2018).



