МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам 2019 года выросла на 3% по сравнению с 2018 годом и составила 9,042 миллиарда долларов, сообщила финансовая корпорация.

Разводненная прибыль на акцию при этом составила 5,19 доллара против 4,73 доллара в 2018 году. Консолидированная чистая выручка Morgan Stanley по итогам отчетного периода составила 41,419 миллиарда долларов, увеличившись на 3% по сравнению с предыдущим годом.

Чистая прибыль Morgan Stanley по итогам четвертого квартала 2019 года выросла в годовом выражении на 46%, до 2,239 миллиарда долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,3 доллара против 0,8 доллара, в то время как аналитики ожидали показателя в 1,03 доллара. Выручка составила 10,857 миллиарда долларов, на 8% превысив показатель за отчетный период 2018 года, что оказалось лучше прогноза аналитиков, ожидающих показатель на уровне 9,71 миллиарда.

"По итогам года мы получили сильные показатели доходов и прибыли в каждом из наших сегментов, несмотря на трудный четвертый квартал… Данные стабильные показатели соответствовали всем нашим заявленным целям", — отметил гендиректор Morgan Stanley Джеймс Горман (James P. Gorman).

Банк Morgan Stanley был основан в 1935 году. Одно из основных направлений деятельности — доверительное управление активами. Финансовая компания действует на территории более 40 стран.