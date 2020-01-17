МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. ЦБ РФ с 17 января отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка "Промышленно-финансовое сотрудничество" (ПАО КБ "ПФС-банк"), говорится в сообщении регулятора.

Кредитная организация, как сообщает Банк России, допускала нарушения законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

"ПФС-банк" "в значительной степени ориентировался на проведение сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также сомнительных транзитных операций", — отмечается в сообщении регулятора.

В банк назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов банка приостановлены.

"ПФС-банк" является участником системы страхования вкладов. Вкладчикам вернут суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика, учитывая начисленные проценты по вкладам.Выплаты начнутся 31 января.

По данным БИР Аналитик, на 1 октября 2019 года банк занимал 350 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,7 млрд рублей, собственные средства — 304 млн рублей, вклады — 1,14 млрд рублей.