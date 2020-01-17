МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Инвесторы за неделю по 15 января вложили в фонды, инвестирующие в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), 470 миллионов долларов против 170 миллионов долларов неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Чистые притоки в российские активы за счет фондов акций и облигаций составили 470 миллионов долларов против 170 миллионов долларов на предыдущей неделе", — говорится в обзоре.

Баланс по фондам, специализирующимся исключительно на российском рынке (russia-dedicated funds), по итогам недели сложился положительным. Приток средств в 200 миллионов долларов стал максимальным с февраля 2018 года против притока в 30 миллионов долларов неделей ранее.

"Притоки в фонды достигают пиковых значений за год для облигаций и два года для акций. Мы сохраняем осторожный среднесрочный взгляд и ждем разворота импульса притоков, предположительно к середине февраля", — говорится в обзоре BCS Global Markets.