МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Страховая компания "Согаз", входящая в одноименную группу, увеличила свой уставный капитал с 25 миллиардов до 30 миллиардов рублей, сообщила пресс-служба страховщика.

"Решение об увеличении уставного капитала было принято в сентябре 2019 года. Компания завершила все необходимые процедуры, и 31 декабря 2019 года Федеральная налоговая служба зарегистрировала соответствующие изменения в уставе компании", — говорится в сообщении.

Группа "Согаз" была основана в 1993 году. В ее состав входят АО "Согаз", ООО СК "ВТБ Страхование", АО "ВТБ Страхование жизни", ООО "ВТБ МС", ООО "ММЦ "Согаз", ООО "СК Согаз-Жизнь", АО Страховая компания "Согаз-Мед", ООО "Согаз-Медсервис", "Sogaz a.d.o. Novi Sad".